Практика судів
  1. У світі

У ChatGPT додадуть еротику та контент для дорослих

21:28, 14 жовтня 2025
OpenAI готує оновлення з новим режимом спілкування та перевіркою віку.
У ChatGPT додадуть еротику та контент для дорослих
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З грудня ChatGPT отримає можливість вести еротичні розмови, але тільки з верифікованими повнолітніми користувачами. Про це заявив голова OpenAI Сем Альтман.

За його словами, це частина принципу "ставитися до дорослих як до дорослих".

OpenAI  планує впровадити систему перевірки віку та додати режим "mature conversations". Раніше OpenAI натякала, що розробники також зможуть створювати ChatGPT-додатки з контентом для дорослих за дотримання правил безпеки.

Через кілька тижнів компанія планує випустити оновлену версію ChatGPT, яка зможе виявляти природнішу і «людську» поведінку: використовувати емоції, спілкуватися як друг і навіть застосовувати безліч емодзи, якщо користувач цього захоче.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК дуже важливо публічно показувати людяність – розповідати історії, коли людині дали час і вона все владнала — член комітету з нацбезпеки Федієнко

Також Олександр Федієнко висловив думку, що кожен мобілізований повинен мати можливість поспілкуватися з психологом, який «зможе пояснити процес і знизити рівень стресу».

Конкурс до Вищого антикорупційного суду – тестування на IQ відбудеться 27 жовтня

Прохідний бал за IQ-тестування суттєво знижено у порівнянні з попереднім конкурсом.

Рада адвокатів України повинна утримуватися від заяв, що підривають авторитет Вищої ради правосуддя – ВРП

Вища рада правосуддя зробила зауваження адвокатському самоврядуванню та попросила РАУ бути обережніше у висловлюваннях.

Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова

Указ Зеленського про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова публікуватися не буде, бо містить персональні дані.

До бюджету 2026 року закладуть 4 млрд на створення 1000 годин українського контенту – заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук заявила, що дуже важливо, щоб ця сума була проголосована і в першому, і в другому читанні Верховною Радою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду