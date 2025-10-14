У ChatGPT додадуть еротику та контент для дорослих

OpenAI готує оновлення з новим режимом спілкування та перевіркою віку.

З грудня ChatGPT отримає можливість вести еротичні розмови, але тільки з верифікованими повнолітніми користувачами. Про це заявив голова OpenAI Сем Альтман.

За його словами, це частина принципу "ставитися до дорослих як до дорослих".

OpenAI планує впровадити систему перевірки віку та додати режим "mature conversations". Раніше OpenAI натякала, що розробники також зможуть створювати ChatGPT-додатки з контентом для дорослих за дотримання правил безпеки.

Через кілька тижнів компанія планує випустити оновлену версію ChatGPT, яка зможе виявляти природнішу і «людську» поведінку: використовувати емоції, спілкуватися як друг і навіть застосовувати безліч емодзи, якщо користувач цього захоче.

