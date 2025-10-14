В ChatGPT добавят эротику и контент для взрослых

OpenAI готовит обновление с новым режимом общения и проверкой возраста.

С декабря ChatGPT получит возможность вести эротические разговоры — но только с верифицированными совершеннолетними пользователями. Об этом заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, это часть принципа «относиться к взрослым как к взрослым».

OpenAI планирует внедрить систему проверки возраста и добавить режим «mature conversations». Ранее OpenAI намекала, что разработчики также смогут создавать ChatGPT-приложения с контентом для взрослых при соблюдении правил безопасности.

Через несколько недель компания планирует выпустить обновлённую версию ChatGPT, которая сможет проявлять более естественное и «человеческое» поведение: использовать эмоции, общаться как друг и даже применять множество эмодзи, если пользователь этого захочет.

