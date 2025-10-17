Практика судів
Смерть засновника Mango Ісака Андича у горах могла бути не випадковою — головним підозрюваним став його син

10:18, 17 жовтня 2025
Правоохоронці виявили суперечності у версії сина бізнесмена, який був єдиним свідком його загибелі під час походу в горах Монсеррат.
Поліція Іспанії розслідує смерть засновника відомого модного бренду Mango, 71-річного Ісака Андича, як можливе вбивство. Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерел видання, головним підозрюваним у справі є син бізнесмена — Джонатан Андич, який був єдиним свідком інциденту.

Обставини загибелі

Трагедія сталася 14 грудня 2024 року у горах Монсеррат поблизу Барселони. Батько з сином вирушили в похід легким туристичним маршрутом. Під час спуску, у зоні, де стежка проходила поруч із урвищем, засновник Mango нібито впав із висоти близько 150 метрів і загинув на місці.

Син повідомив поліції, що почув звук падіння, але нічого не бачив, адже йшов попереду батька.

Розслідування та нові підозри

Спершу суд у Барселоні закрив справу, вважаючи смерть нещасним випадком. Проте правоохоронці виявили суперечності у свідченнях сина і попросили суд переглянути рішення. Після повторного аналізу матеріалів суддя відновила розслідування та надала Джонатану Андичу статус підозрюваного.

Слідчі поки не мають прямих доказів умисного вбивства, однак вказують на індикативні ознаки — суперечливі свідчення, розбіжності щодо обставин падіння, а також показання свідків про напружені стосунки між батьком і сином.

Конфлікт у родині

За даними ЗМІ, конфлікт між Ісаком і Джонатаном загострився напередодні трагедії. На різдвяному корпоративі Mango засновник компанії оголосив, що передає керівництво компанією не синові, а чинному CEO, чим викликав напруження в родині.

Під час виступу він подякував команді Mango, але не згадав Джонатана. За словами очевидців, після цього син покинув захід у роздратуванні.

Реакція родини

Родина Андичів утримується від коментарів, однак у заяві для El País представники сім’ї наголосили:

«Сім’я не робила і не робитиме жодних публічних заяв щодо смерті Ісака Андича. Ми поважаємо дії слідчих органів і повністю співпрацюємо з ними. Ми впевнені, що процес завершиться якнайшвидше і доведе невинуватість Джонатана Андича».

Довідка

Ісак Андич — один із найуспішніших бізнесменів Іспанії, заснував Mango у 1984 році. На момент смерті він вважався найбагатшою людиною Каталонії, а його компанія мала понад 2 600 магазинів у 115 країнах світу.

