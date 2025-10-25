Практика судів
У Британії двоє туристів ледь не потонули через ChatGPT, який помилився з часом відпливу

20:33, 25 жовтня 2025
Чоловіки довірилися прогнозу ChatGPT, щоб перейти до острова під час відпливу, але через помилку штучного інтелекту ледь не опинилися під водою.
У Британії двоє туристів ледь не потонули через ChatGPT, який помилився з часом відпливу
Sully Island
У Південному Уельсі двоє туристів ледь не загинули після того, як вирішили дізнатися час відпливу у ChatGPT. Через помилкову інформацію вони опинилися в морі під час повернення з острова — і тільки втручання місцевого рестораторa врятувало їм життя. Про це повідомляє Futurism.

Небезпечна прогулянка через штучний інтелект

Двоє чоловіків вирушили на невеликий острів Саллі, розташований за кілька сотень метрів від узбережжя. Коли настав час повертатися, вода почала стрімко прибувати.

Гордон Гедфілд, власник прибережного ресторану, побачив небезпечну ситуацію та через гучномовець закликав плавців повернутися назад. Його реакція, за словами рятувальників, врятувала їм життя.

Регіон відомий одними з найвищих припливів у світі — до 15 метрів. Під час відпливу утворюється вузька смуга суходолу, яка дуже швидко зникає, коли вода починає прибувати зі швидкістю до 13 км/год.

«ChatGPT сказав, що відплив о 9:30 ранку…»

Один із плавців визнав, що вони використали ChatGPT, щоб дізнатися, коли буде відплив:

«Я зробив помилку, звернувшись до ChatGPT. Він відповів — 9:30 ранку. Ми повірили і пішли. Але коли поверталися, все було зовсім інакше.»

«Урок засвоєно», — додав чоловік.

Не перший випадок

Це не єдиний інцидент, коли люди потрапляють у небезпеку через поради ШІ.

Раніше цього року двоє туристів у Канаді заблукали в горах, дотримуючись рекомендацій ChatGPT, який «забув» згадати, що навесні на висоті ще лежить сніг.

А BBC повідомляла, що штучний інтелект направляв туристів до неіснуючих пам’яток, створюючи небезпечні ситуації.

Професор машинного навчання з Університету Карнегі-Меллона Райїд Гані пояснює: «ШІ не розрізняє, де порада з подорожей, а де рецепт. Він просто генерує слова, які здаються логічними. Саме тому трапляються такі помилки».

