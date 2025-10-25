Практика судов
В Великобритании двое туристов едва не утонули из-за ChatGPT, который ошибся со временем отлива

20:33, 25 октября 2025
Мужчины доверились прогнозу чат-бота, чтобы перейти к острову во время отлива, но из-за ошибки искусственного интеллекта чуть не оказались под водой.
Sully Island
В Южном Уэльсе двое туристов едва не погибли после того, как решили узнать время отлива у ChatGPT. Из-за ошибочной информации они оказались в море во время возвращения с острова — и только вмешательство местного ресторатора спасло им жизнь. Об этом сообщает Futurism.

Опасная прогулка из-за искусственного интеллекта

Двое мужчин отправились на небольшой остров Салли, расположенный в нескольких сотнях метров от побережья. Когда пришло время возвращаться, вода начала стремительно прибывать.

Гордон Хэдфилд, владелец прибрежного ресторана, заметил опасную ситуацию и через громкоговоритель призвал пловцов повернуть назад. По словам спасателей, его реакция спасла им жизнь.

Регион известен одними из самых высоких приливов в мире — до 15 метров. Во время отлива образуется узкая полоска суши, которая очень быстро исчезает, когда вода начинает подниматься со скоростью до 13 км/ч.

«ChatGPT сказал, что отлив в 9:30 утра…»

Один из пловцов признался, что они воспользовались ChatGPT, чтобы узнать, когда будет отлив:

«Я допустил ошибку, обратившись к ChatGPT. Он ответил — 9:30 утра. Мы поверили и пошли. Но когда возвращались, все было совершенно иначе».

«Урок усвоен», — добавил мужчина.

Не первый случай

Это не единственный инцидент, когда люди оказываются в опасности из-за советов ИИ.

Ранее в этом году двое туристов в Канаде заблудились в горах, следуя рекомендациям ChatGPT, который «забыл» упомянуть, что весной на высоте все еще лежит снег.

А BBC сообщала, что искусственный интеллект направлял туристов к несуществующим достопримечательностям, создавая опасные ситуации.

Профессор машинного обучения из Университета Карнеги-Меллона Райид Гани объясняет: «ИИ не различает, где совет по путешествиям, а где рецепт. Он просто генерирует слова, которые кажутся логичными. Именно поэтому происходят такие ошибки».

