У США школяра ледь не заарештували через ШІ, який сплутав пакет чипсів зі зброєю

Система відеоспостереження помилково визначила пакет чипсів як пістолет і викликала поліцію до школи.

У місті Балтимор (штат Меріленд, США) старшокласника ледь не заарештували через помилку системи штучного інтелекту. Алгоритм відеоспостереження розпізнав у його руках пакет чипсів Doritos як вогнепальну зброю й передав сигнал тривоги до поліції. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у школі Kenwood. Система попередила правоохоронців про «озброєного учня». Поліцейські оперативно прибули до навчального закладу й затримали хлопця, який просто сидів на подвір’ї з друзями.

«Я не розумів, що відбувається, поки вони не наблизилися з пістолетами й не наказали лягти на землю. Я лише встиг сказати: «Що?» — розповів учень Таки Аллен.

Поліцейські змусили хлопця стати на коліна, закували в наручники та обшукали. Коли зброї не виявили, вони показали Аллену зображення, зроблене системою. На фото він тримав пакет чипсів двома руками, піднявши великий палець — саме цей жест штучний інтелект прийняв за пістолет.

Адміністрація школи вибачилася перед учнем і його родиною, визнавши інцидент результатом технічної помилки.

