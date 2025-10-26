Практика судов
В США школьника едва не арестовали из-за ИИ, который принял пакет чипсов за оружие

07:18, 26 октября 2025
Система видеонаблюдения по ошибке распознала пакет чипсов как пистолет и вызвала полицию в школу.
В городе Балтимор (штат Мэриленд, США) старшеклассника едва не арестовали из-за ошибки системы искусственного интеллекта. Алгоритм видеонаблюдения распознал в его руках пакет чипсов Doritos как огнестрельное оружие и передал сигнал тревоги в полицию. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в школе Kenwood. Система предупредила правоохранителей об «вооруженном ученике». Полицейские оперативно прибыли в учебное заведение и задержали парня, который просто сидел во дворе с друзьями.

«Я не понимал, что происходит, пока они не подошли с пистолетами и не приказали лечь на землю. Я только успел сказать: «Что?» — рассказал ученик Таки Аллен.

Полицейские заставили парня встать на колени, надели на него наручники и обыскали. Когда оружия не нашли, они показали Аллену изображение, сделанное системой. На фото он держал пакет чипсов обеими руками, подняв большой палец — именно этот жест искусственный интеллект принял за пистолет.

Администрация школы извинилась перед учеником и его семьей, признав инцидент результатом технической ошибки.

