ШІ змушує працювати до виснаження: у Кремнієвій долині в моду повертається 72-годинний робочий тиждень

18:27, 26 жовтня 2025
Компанії, що змагаються за лідерство в галузі ШІ, дедалі частіше вимагають від працівників повної віддачі, перетворюючи офіси на місце без сну й вихідних.
Понаднормова робота знову в моді. У Кремнієвій долині набирає популярності новий «робочий культ» — 996, тобто робота з 9 ранку до 9 вечора, шість днів на тиждень. Формат 72-годинного тижня, який свого часу прославився в Китаї, знову стає нормою серед компаній, що змагаються за першість у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Axios.

Штучний інтелект — ілюзія заміни, але не відпочинку

Видання вказує, що попри побоювання, що ШІ «забере роботу», наразі він радше змушує людей працювати більше. У США, зокрема в технологічних компаніях, працівників усе частіше повертають до офісів і очікують від них повної віддачі.

Ще кілька років тому бізнес говорив про баланс між роботою та життям і створював комфортні умови для співробітників. Тепер же — інша реальність: ринок праці хиткий, деякі контракти розриваються, а стартапи відкрито вимагають понаднормової роботи.

За даними компанії Ramp, у Сан-Франциско різко зросли замовлення корпоративної їжі у вихідні — ознака того, що все більше людей працюють навіть у суботу.

Робота 7 днів на тиждень — і бонус у вигляді житла

Стартап Sonatic цього року опублікував вакансію, де від кандидатів вимагали працювати щодня, без вихідних. Натомість компанія пропонувала безкоштовне житло й навіть підписку на сервіс знайомств Raya.

«Шанси на успіх більші, коли всі зосереджені на спільній меті», — пояснив 21-річний генеральний директор компанії, додавши, що його співробітникам не доводиться хвилюватися про побут чи дозвілля.

Подібні умови дедалі частіше стають нормою у сфері ШІ.

100 годин на тиждень — новий максимум

За даними Wall Street Journal, провідні дослідники штучного інтелекту працюють до 100 годин на тиждень, жартуючи, що живуть за графіком «0-0-2» — з опівночі до опівночі з двогодинною перервою у вихідні.

Більшість із них — молоді мільйонери, які просто не мають часу витрачати свої статки.

Серед молодих підприємців формується нова культура «продуктивності»: «Ніякого алкоголю, ніяких наркотиків, 9-9-6, спорт, правильне харчування, ранній шлюб, контроль сну», — описав сучасний стиль життя один із засновників ШІ-стартапу в інтерв’ю SF Standard.

Китайський прецедент і американська реальність

Цікаво, що в Китаї 72-годинний робочий тиждень визнали незаконним ще понад чотири роки тому після кількох смертей працівників, спричинених надмірною працею.

Але в США схожа практика повертається під гаслом «самовдосконалення» та «місії».

Ціна виснаження

Надмірна робота не нова для ІТ-сфери, але фахівці попереджають: постійне перевантаження веде до вигорання і зниження ефективності.

Професор інформатики Кал Ньюпорт у книзі «Повільна продуктивність» називає це «псевдопродуктивністю» — коли оцінюють не результат, а час, проведений за комп’ютером чи у Slack.

Він переконаний: «Щоб створювати щось справді цінне, треба робити менше, але глибше».

США штучний інтелект ШІ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
