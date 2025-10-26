ИИ заставляет работать до изнеможения: в Кремниевой долине возвращается мода на 72-часовую рабочую неделю

Компании, соревнующиеся за лидерство в сфере ИИ, все чаще требуют от сотрудников полной отдачи, превращая офисы в место без сна и выходных.

Сверхурочная работа снова в моде. В Кремниевой долине набирает популярность новый «рабочий культ» — 996, то есть работа с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю. Формат 72-часовой рабочей недели, когда-то прославившийся в Китае, снова становится нормой среди компаний, соревнующихся за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Axios.

Искусственный интеллект — иллюзия замены, но не отдыха

Издание отмечает, что, несмотря на опасения, будто ИИ «отнимет работу», сейчас он скорее заставляет людей работать больше. В США, особенно в технологических компаниях, сотрудников все чаще возвращают в офисы и ожидают от них полной отдачи.

Еще несколько лет назад бизнес говорил о балансе между работой и личной жизнью и создавал комфортные условия для сотрудников. Теперь же — другая реальность: рынок труда нестабилен, некоторые контракты расторгаются, а стартапы открыто требуют сверхурочной работы.

По данным компании Ramp, в Сан-Франциско резко выросли заказы корпоративной еды в выходные — признак того, что все больше людей работают даже по субботам.

Работа 7 дней в неделю — и бонус в виде жилья

Стартап Sonatic в этом году опубликовал вакансию, где от кандидатов требовали работать каждый день, без выходных. Взамен компания предлагала бесплатное жилье и даже подписку на сервис знакомств Raya.

«Шансы на успех выше, когда все сосредоточены на общей цели», — объяснил 21-летний генеральный директор компании, добавив, что его сотрудникам не приходится волноваться о быте или досуге.

Подобные условия все чаще становятся нормой в сфере ИИ.

100 часов в неделю — новый максимум

По данным Wall Street Journal, ведущие исследователи искусственного интеллекта работают до 100 часов в неделю, шутя, что живут по графику «0-0-2» — с полуночи до полуночи с двухчасовым перерывом на выходных.

Большинство из них — молодые миллионеры, у которых просто нет времени тратить свои состояния.

Среди молодых предпринимателей формируется новая культура «продуктивности»: «Никакого алкоголя, никаких наркотиков, 9-9-6, спорт, правильное питание, ранний брак, контроль сна», — описал современный стиль жизни один из основателей ИИ-стартапа в интервью SF Standard.

Китайский прецедент и американская реальность

Интересно, что в Китае 72-часовая рабочая неделя была признана незаконной более четырех лет назад после нескольких смертей работников, связанных с чрезмерной нагрузкой.

Однако в США похожая практика возвращается под лозунгами «самосовершенствования» и «миссии».

Цена изнеможения

Чрезмерная работа не нова для IT-сферы, но специалисты предупреждают: постоянная перегрузка ведет к выгоранию и снижению эффективности.

Профессор информатики Кэл Ньюпорт в книге «Медленная продуктивность» называет это «псевдопродуктивностью» — когда оценивают не результат, а время, проведенное за компьютером или в Slack.

Он убежден: «Чтобы создавать что-то действительно ценное, нужно делать меньше, но глубже».

