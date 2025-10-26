Практика судов
  1. В мире

ИИ заставляет работать до изнеможения: в Кремниевой долине возвращается мода на 72-часовую рабочую неделю

18:27, 26 октября 2025
Компании, соревнующиеся за лидерство в сфере ИИ, все чаще требуют от сотрудников полной отдачи, превращая офисы в место без сна и выходных.
ИИ заставляет работать до изнеможения: в Кремниевой долине возвращается мода на 72-часовую рабочую неделю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сверхурочная работа снова в моде. В Кремниевой долине набирает популярность новый «рабочий культ» — 996, то есть работа с 9 утра до 9 вечера, шесть дней в неделю. Формат 72-часовой рабочей недели, когда-то прославившийся в Китае, снова становится нормой среди компаний, соревнующихся за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Axios.

Искусственный интеллект — иллюзия замены, но не отдыха

Издание отмечает, что, несмотря на опасения, будто ИИ «отнимет работу», сейчас он скорее заставляет людей работать больше. В США, особенно в технологических компаниях, сотрудников все чаще возвращают в офисы и ожидают от них полной отдачи.

Еще несколько лет назад бизнес говорил о балансе между работой и личной жизнью и создавал комфортные условия для сотрудников. Теперь же — другая реальность: рынок труда нестабилен, некоторые контракты расторгаются, а стартапы открыто требуют сверхурочной работы.

По данным компании Ramp, в Сан-Франциско резко выросли заказы корпоративной еды в выходные — признак того, что все больше людей работают даже по субботам.

Работа 7 дней в неделю — и бонус в виде жилья

Стартап Sonatic в этом году опубликовал вакансию, где от кандидатов требовали работать каждый день, без выходных. Взамен компания предлагала бесплатное жилье и даже подписку на сервис знакомств Raya.

«Шансы на успех выше, когда все сосредоточены на общей цели», — объяснил 21-летний генеральный директор компании, добавив, что его сотрудникам не приходится волноваться о быте или досуге.

Подобные условия все чаще становятся нормой в сфере ИИ.

100 часов в неделю — новый максимум

По данным Wall Street Journal, ведущие исследователи искусственного интеллекта работают до 100 часов в неделю, шутя, что живут по графику «0-0-2» — с полуночи до полуночи с двухчасовым перерывом на выходных.

Большинство из них — молодые миллионеры, у которых просто нет времени тратить свои состояния.

Среди молодых предпринимателей формируется новая культура «продуктивности»: «Никакого алкоголя, никаких наркотиков, 9-9-6, спорт, правильное питание, ранний брак, контроль сна», — описал современный стиль жизни один из основателей ИИ-стартапа в интервью SF Standard.

Китайский прецедент и американская реальность

Интересно, что в Китае 72-часовая рабочая неделя была признана незаконной более четырех лет назад после нескольких смертей работников, связанных с чрезмерной нагрузкой.

Однако в США похожая практика возвращается под лозунгами «самосовершенствования» и «миссии».

Цена изнеможения

Чрезмерная работа не нова для IT-сферы, но специалисты предупреждают: постоянная перегрузка ведет к выгоранию и снижению эффективности.

Профессор информатики Кэл Ньюпорт в книге «Медленная продуктивность» называет это «псевдопродуктивностью» — когда оценивают не результат, а время, проведенное за компьютером или в Slack.

Он убежден: «Чтобы создавать что-то действительно ценное, нужно делать меньше, но глубже».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    суддя Київського апеляційного суду