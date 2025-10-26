У школах Німеччини можуть запровадити уроки підготовки до кризових ситуацій

МВС пропонує навчити школярів реагувати на загрози.

Фото: DW

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт запропонував запровадити в школах заняття, які готуватимуть учнів до кризових ситуацій. Про це він розповів в інтерв’ю Handelsblatt.

Добріндт планує внести пропозицію на конференції міністрів внутрішніх справ німецьких земель, щоб тему готовності до криз інтегрували в шкільне життя.

«Моя пропозиція полягає в тому, щоб протягом одного навчального року організувати подвійний урок зі старшокласниками для обговорення можливих сценаріїв загроз і того, як до них підготуватися. Діти є важливим джерелом знань для сімей», – зазначив він.

На запитання, чи йдеться про пряму рекомендацію готувати школярів до криз і забезпечувати сім’ї запасами необхідних речей, Добріндт відповів, що «це не зашкодить».

«Не потрібно бути виживальником, щоб зрозуміти, що кількаденний запас їжі, ліхтарик, батарейки або радіоприймач – це розумні запобіжні заходи. Якщо у вас це є, ви не сієте паніку – ви вживаєте заходів обережності», – підкреслив міністр.

