В школах Германии могут ввести уроки подготовки к кризисным ситуациям

МВД предлагает научить школьников реагировать на угрозы.

Фото: DW

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предложил ввести в школах занятия, которые будут готовить учеников к кризисным ситуациям. Об этом он рассказал в интервью Handelsblatt.

Добриндт планирует внести предложение на конференции министров внутренних дел немецких земель, чтобы тему готовности к кризисам интегрировали в школьную жизнь.

«Мое предложение заключается в том, чтобы в течение одного учебного года организовать двойной урок со старшеклассниками для обсуждения возможных сценариев угроз и того, как к ним подготовиться. Дети являются важным источником знаний для семей», — отметил он.

На вопрос, идет ли речь о прямой рекомендации готовить школьников к кризисам и обеспечивать семьи запасами необходимых вещей, Добриндт ответил, что «это не повредит».

«Не нужно быть выживальщиком, чтобы понять, что несколькодневный запас еды, фонарик, батарейки или радиоприемник – это разумные меры предосторожности. Если у вас это есть, вы не сеете панику – вы принимаете меры предосторожности», – подчеркнул министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.