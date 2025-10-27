Двоє федеральних суддів США зізналися, що під час підготовки судових рішень використовувався ШІ

Судді заявили, що члени їхніх апаратів використовували штучний інтелект для підготовки деяких проектів судових рішень.

Двоє федеральних суддів США визнали, що члени їхніх апаратів використовували штучний інтелект для підготовки проектів судових рішень, які голова юридичного комітету Сенату США Чак Ґресслі назвав «помилковими та неточними». Про це повідомляє Reuters.

У листах, оприлюднених офісом Ґресслі 23 жовтня, федеральний суддя Генрі Вінгейт із Міссісіпі та суддя Жюльєн Ксав’є Нілз із Нью-Джерсі повідомили, що рішення у двох різних справах не пройшли звичайну процедуру перевірки перед оприлюдненням. Обидва судді заявили, що вже запровадили додаткові заходи контролю для покращення процесу перегляду рішень.

Суддя Нілз із Ньюарка пояснив, що проект рішення у справі щодо цінних паперів «був оприлюднений помилково — через людську помилку — і відкликаний одразу після того, як на це звернули увагу». За його словами, стажер юридичного факультету без дозволу використав ChatGPT від OpenAI для підготовки дослідження. Після інциденту суддя запровадив письмову політику щодо використання ШІ та посилив внутрішній процес перевірки документів.

Суддя Вінгейт у своєму листі зазначив, що його помічник у суді Джексона скористався сервісом Perplexity як «допоміжним інструментом для узагальнення публічної інформації у справі». За словами судді, оприлюднення проекту рішення було «помилкою людського нагляду». Після цього Вінгейт відкликав і замінив первинний наказ у справі про громадянські права, пояснивши це «технічними неточностями».

Сенатор Чак Ґресслі звернувся до суддів із проханням пояснити, чи використовувався штучний інтелект у підготовці рішень, після того як адвокати сторін повідомили про фактологічні помилки та серйозні неточності в текстах.

У заяві 24 жовтня Ґресслі подякував суддям за визнання помилок і закликав судову систему США розробити чіткіші правила використання ШІ.

«Кожен федеральний суддя і судова влада як інституція мають обов’язок гарантувати, що використання генеративного ШІ не порушує прав учасників процесу та не перешкоджає справедливому розгляду справ», — наголосив він.

