Двое федеральных судей США признались, что при подготовке судебных решений использовался ИИ

Судьи заявили, что члены их аппаратов применяли искусственный интеллект для подготовки некоторых проектов судебных решений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двое федеральных судей США признали, что члены их аппаратов использовали искусственный интеллект при подготовке проектов судебных решений, которые председатель юридического комитета Сената США Чак Грассли назвал «ошибочными и неточными». Об этом сообщает Reuters.

В письмах, опубликованных офисом Грассли 23 октября, федеральный судья Генри Уингейт из Миссисипи и судья Жюльен Ксавье Нилс из Нью-Джерси сообщили, что решения по двум разным делам не прошли обычную процедуру проверки перед публикацией. Оба судьи заявили, что уже внедрили дополнительные меры контроля для улучшения процесса пересмотра решений.

Судья Нилс из Ньюарка объяснил, что проект решения по делу о ценных бумагах «был опубликован по ошибке — из-за человеческого фактора — и отозван сразу после того, как на это обратили внимание». По его словам, студент юридического факультета без разрешения использовал ChatGPT от OpenAI для подготовки исследования. После инцидента судья ввел письменную политику относительно использования ИИ и усилил внутренний процесс проверки документов.

Судья Уингейт в своем письме отметил, что его помощник в суде Джексона воспользовался сервисом Perplexity как «вспомогательным инструментом для обобщения публичной информации по делу». По словам судьи, публикация проекта решения была «ошибкой человеческого надзора». После этого Уингейт отозвал и заменил первоначальный приказ по делу о гражданских правах, объяснив это «техническими неточностями».

Сенатор Чак Грассли обратился к судьям с просьбой разъяснить, использовался ли искусственный интеллект при подготовке решений, после того как адвокаты сторон сообщили о фактических ошибках и серьезных неточностях в текстах.

В заявлении 24 октября Грассли поблагодарил судей за признание ошибок и призвал судебную систему США разработать более четкие правила использования ИИ.

«Каждый федеральный судья и судебная власть как институт обязаны гарантировать, что использование генеративного ИИ не нарушает права участников процесса и не препятствует справедливому рассмотрению дел», — подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.