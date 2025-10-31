«Ілон Маск» запропонував пенсіонерці інвестицію – жінку ошукали на 18 тисяч євро

Банк зупинив переказ ще 20 тисяч євро.

У містечку Кульмбах невідомий ошукав 76-річну жінку, представившись Ілоном Маском і запропонувавши вигідну інвестицію. Про це повідомляє Zeit.

Інцидент стався на початку жовтня. Чоловік зав’язав спілкування, завоював довіру та попросив 18 тис. євро для вкладення. Жінка переказала гроші.

Потім шахрай під приводом термінової операції зажадав ще 20 тис. євро.

Переказ зупинив працівник банку, який запідозрив неладне.

Справою займається поліція.

