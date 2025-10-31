«Илон Маск» предложил пенсионерке инвестицию – женщину обманули на 18 тысяч евро

Банк остановил перевод еще 20 тысяч евро.

В городке Кульмбах неизвестный обманул 76-летнюю женщину, представившись Илоном Маском и предложив выгодную инвестицию. Об этом сообщает Zeit.

Инцидент произошел в начале октября. Мужчина завязал общение, завоевал доверие и попросил 18 тыс. евро для вложения. Женщина перевела деньги.

Затем мошенник под предлогом срочной операции потребовал еще 20 тыс. евро.

Перевод остановил сотрудник банка, который заподозрил неладное.

Делом занимается полиция.

