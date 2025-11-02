Практика судів
  1. У світі

Суд у США визнав: небезпечні умови роботи з азбестом призвели до смерті працівника

07:19, 2 листопада 2025
Суд став на бік родини загиблого суднобудівника, визнавши, що компанія не забезпечила захист від шкідливого впливу азбесту, який спричинив його смерть.
Суд у США визнав: небезпечні умови роботи з азбестом призвели до смерті працівника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеральний суд США частково задовольнив позов родини колишнього працівника суднобудівного підприємства Avondale Shipyard, який помер від мезотеліоми — смертельного захворювання, спричиненого впливом азбесту. Про це йдеться в рішенні суду Східного округу Луїзіани.

Суть справи

Позивачки — Еріка Дандрі Констанца та Моніка Дандрі Голлнер — доводили, що їхній батько Майкл Дандрі-молодший захворів на мезотеліому через роботу на суднобудівному заводі Avondale, де він мав контакт з азбестом у 1971 році. Родина стверджувала, що компанія не забезпечила належного захисту працівників, попри наявність стандартів безпеки.

У свою чергу, компанія-відповідач намагалася перекласти відповідальність, заявивши, що Дандрі був нібито підданий впливу азбесту через свого батька, який працював на підприємстві Johns-Manville ще у 1948 році.

Аргумент відповідача

Адвокати родини довели, що ця теорія фізично неможлива: Майкл Дандрі-молодший народився лише у 1953 році, тобто через п’ять років після того, як його батько залишив Johns-Manville. Суд погодився з цим аргументом і постановив, що жодних доказів впливу азбесту через батька не існує.

«Завищені та необґрунтовані припущення не можуть бути доказом у справі. Відповідач надав лише натяки, а не факти», — зазначив суддя.

Що вирішив суд

Суддя Нанетт Джолівет Браун ухвалила рішення на користь родини в частині, що стосується тверджень про вплив азбесту через батька, визнавши їх безпідставними.

Втім, у частині, яка стосувалася причини смерті батька позивача, суд відмовив у задоволенні вимоги, оскільки сторони не надали достатніх доказів — сертифікат про смерть не може вважатися належним медичним підтвердженням у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду