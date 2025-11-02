Суд у США визнав: небезпечні умови роботи з азбестом призвели до смерті працівника

Суд став на бік родини загиблого суднобудівника, визнавши, що компанія не забезпечила захист від шкідливого впливу азбесту, який спричинив його смерть.

Федеральний суд США частково задовольнив позов родини колишнього працівника суднобудівного підприємства Avondale Shipyard, який помер від мезотеліоми — смертельного захворювання, спричиненого впливом азбесту. Про це йдеться в рішенні суду Східного округу Луїзіани.

Суть справи

Позивачки — Еріка Дандрі Констанца та Моніка Дандрі Голлнер — доводили, що їхній батько Майкл Дандрі-молодший захворів на мезотеліому через роботу на суднобудівному заводі Avondale, де він мав контакт з азбестом у 1971 році. Родина стверджувала, що компанія не забезпечила належного захисту працівників, попри наявність стандартів безпеки.

У свою чергу, компанія-відповідач намагалася перекласти відповідальність, заявивши, що Дандрі був нібито підданий впливу азбесту через свого батька, який працював на підприємстві Johns-Manville ще у 1948 році.

Аргумент відповідача

Адвокати родини довели, що ця теорія фізично неможлива: Майкл Дандрі-молодший народився лише у 1953 році, тобто через п’ять років після того, як його батько залишив Johns-Manville. Суд погодився з цим аргументом і постановив, що жодних доказів впливу азбесту через батька не існує.

«Завищені та необґрунтовані припущення не можуть бути доказом у справі. Відповідач надав лише натяки, а не факти», — зазначив суддя.

Що вирішив суд

Суддя Нанетт Джолівет Браун ухвалила рішення на користь родини в частині, що стосується тверджень про вплив азбесту через батька, визнавши їх безпідставними.

Втім, у частині, яка стосувалася причини смерті батька позивача, суд відмовив у задоволенні вимоги, оскільки сторони не надали достатніх доказів — сертифікат про смерть не може вважатися належним медичним підтвердженням у суді.

