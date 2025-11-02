Практика судов
Суд в США признал: опасные условия работы с асбестом привели к смерти работника

07:19, 2 ноября 2025
Суд встал на сторону семьи погибшего судостроителя, признав, что компания не обеспечила защиту от вредного воздействия асбеста, которое привело к его смерти.
Суд в США признал: опасные условия работы с асбестом привели к смерти работника
Федеральный суд США частично удовлетворил иск семьи бывшего работника судостроительного предприятия Avondale Shipyard, который умер от мезотелиомы — смертельного заболевания, вызванного воздействием асбеста. Об этом говорится в решении суда Восточного округа Луизианы.

Суть дела

Истцы — Эрика Дандри Констанца и Моника Дандри Холлнер — утверждали, что их отец Майкл Дандри-младший заболел мезотелиомой из-за работы на судостроительном заводе Avondale, где он контактировал с асбестом в 1971 году. Семья заявила, что компания не обеспечила надлежащую защиту работников, несмотря на существующие стандарты безопасности.

В свою очередь, компания-ответчик пыталась переложить ответственность, заявив, что Дандри якобы подвергся воздействию асбеста через своего отца, который работал на предприятии Johns-Manville еще в 1948 году.

Аргумент ответчика

Адвокаты семьи доказали, что эта теория физически невозможна: Майкл Дандри-младший родился лишь в 1953 году, то есть через пять лет после того, как его отец покинул Johns-Manville. Суд согласился с этим аргументом и постановил, что никаких доказательств воздействия асбеста через отца не существует.

«Завышенные и необоснованные предположения не могут быть доказательством по делу. Ответчик предоставил лишь намеки, а не факты», — отметил судья.

Что решил суд

Судья Нанетт Джоливет Браун вынесла решение в пользу семьи в части, касающейся утверждений о воздействии асбеста через отца, признав их безосновательными.

Однако в части, касающейся причины смерти отца истца, суд отказал в удовлетворении требования, поскольку стороны не представили достаточных доказательств — свидетельство о смерти не может считаться надлежащим медицинским подтверждением в суде.

суд США

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
