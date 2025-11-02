Суд в США признал: опасные условия работы с асбестом привели к смерти работника

Федеральный суд США частично удовлетворил иск семьи бывшего работника судостроительного предприятия Avondale Shipyard, который умер от мезотелиомы — смертельного заболевания, вызванного воздействием асбеста. Об этом говорится в решении суда Восточного округа Луизианы.
Суть дела
Истцы — Эрика Дандри Констанца и Моника Дандри Холлнер — утверждали, что их отец Майкл Дандри-младший заболел мезотелиомой из-за работы на судостроительном заводе Avondale, где он контактировал с асбестом в 1971 году. Семья заявила, что компания не обеспечила надлежащую защиту работников, несмотря на существующие стандарты безопасности.
В свою очередь, компания-ответчик пыталась переложить ответственность, заявив, что Дандри якобы подвергся воздействию асбеста через своего отца, который работал на предприятии Johns-Manville еще в 1948 году.
Аргумент ответчика
Адвокаты семьи доказали, что эта теория физически невозможна: Майкл Дандри-младший родился лишь в 1953 году, то есть через пять лет после того, как его отец покинул Johns-Manville. Суд согласился с этим аргументом и постановил, что никаких доказательств воздействия асбеста через отца не существует.
«Завышенные и необоснованные предположения не могут быть доказательством по делу. Ответчик предоставил лишь намеки, а не факты», — отметил судья.
Что решил суд
Судья Нанетт Джоливет Браун вынесла решение в пользу семьи в части, касающейся утверждений о воздействии асбеста через отца, признав их безосновательными.
Однако в части, касающейся причины смерти отца истца, суд отказал в удовлетворении требования, поскольку стороны не представили достаточных доказательств — свидетельство о смерти не может считаться надлежащим медицинским подтверждением в суде.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.