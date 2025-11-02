Мальдіви першими у світі запровадили заборону на куріння для тих, хто народився після 2007 року

Новий закон забороняє продаж і вживання будь-яких тютюнових виробів, включно з вейпами, навіть для туристів, щоб сформувати покоління без тютюну.

На Мальдівах з 1 листопада офіційно почала діяти повна заборона на продаж і вживання тютюнових виробів для всіх, хто народився після 1 січня 2007 року. Таким чином, країна стала першою у світі, яка заборонила куріння для цілого покоління молоді. Про це повідомляє Barron’s.

Ініціатива президента Мохамеда Муіззу має на меті захистити громадське здоров’я та виховати покоління без тютюну.

«Особи, народжені 1 січня 2007 року або пізніше, не мають права купувати, вживати чи продавати тютюнові вироби на території Мальдівів», — ідеться в заяві міністерства охорони здоров’я.

Заборона діє для всіх — навіть для туристів

Згідно з новими правилами, заборона поширюється на всі види тютюну, включно з цигарками, сигарами та жувальним тютюном. Продавці зобов’язані перевіряти вік покупців, а обмеження діють не лише для місцевих мешканців, а й для туристів, які відвідують мальдівські острови.

Міністерство також нагадало, що в країні діє повна заборона на ввезення, продаж, зберігання та використання електронних сигарет і вейпів для всіх осіб, незалежно від віку.

Штрафи за порушення

Продаж тютюнових виробів неповнолітнім карається штрафом у 50 000 руфій (приблизно 3 200 доларів США), а використання вейпу — 5 000 руфій (приблизно 320 доларів).

Приклад для світу

Поки Мальдіви реалізують заборону, подібна ініціатива ще перебуває на розгляді у Великій Британії. Водночас Нова Зеландія, яка першою запровадила таку заборону, скасувала її у 2023 році, менш ніж через рік після ухвалення.

