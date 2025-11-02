Практика судов
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для тех, кто родился после 2007 года

12:45, 2 ноября 2025
Новый закон запрещает продажу и употребление любых табачных изделий, включая вейпы, даже для туристов, чтобы сформировать поколение без табака.
Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для тех, кто родился после 2007 года
На Мальдивах с 1 ноября официально вступил в силу полный запрет на продажу и употребление табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2007 года. Таким образом, страна стала первой в мире, которая запретила курение для целого поколения молодежи. Об этом сообщает Barron’s.

Инициатива президента Мохамеда Муиззу направлена на защиту общественного здоровья и формирование поколения без табака.

«Лица, родившиеся 1 января 2007 года или позже, не имеют права покупать, употреблять или продавать табачные изделия на территории Мальдив», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Запрет действует для всех — даже для туристов

Согласно новым правилам, запрет распространяется на все виды табака, включая сигареты, сигары и жевательный табак. Продавцы обязаны проверять возраст покупателей, а ограничения действуют не только для местных жителей, но и для туристов, посещающих мальдивские острова.

Министерство также напомнило, что в стране действует полный запрет на ввоз, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов для всех лиц, независимо от возраста.

Штрафы за нарушение

Продажа табачных изделий несовершеннолетним наказывается штрафом в 50 000 руфий (около 3 200 долларов США), а использование вейпа — 5 000 руфий (около 320 долларов).

Пример для мира

Пока Мальдивы реализуют этот запрет, подобная инициатива все еще рассматривается в Великобритании. В то же время Новая Зеландия, первой внедрившая такой закон, отменила его в 2023 году — менее чем через год после принятия.

