Практика судів
  1. У світі

На узбережжі Австралії знайшли пляшку з листами солдатів Першої світової війни

18:45, 2 листопада 2025
Знахідка, датована 1916 роком, розкриває історії двох австралійських військових.
На узбережжі Австралії знайшли пляшку з листами солдатів Першої світової війни
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На пляжі Вортон поблизу міста Есперанс у Західній Австралії родина Браунів виявила пляшку з листами, написаними двома австралійськими солдатами під час Першої світової війни. Знахідку, датовану 15 серпня 1916 року, знайшли 9 жовтня під час прибирання пляжу, повідомляє Associated Press.

Пітер Браун разом із донькою Фелісіті виявили скляну пляшку Schweppes під час чергової поїздки на квадроциклах для очищення узбережжя від сміття. «Ми багато прибираємо на наших пляжах, тому ніколи не проходимо повз шматок сміття. Тож ця маленька пляшка лежала там і чекала, поки її заберуть», — розповіла Деб Браун, дружина Пітера.

Усередині пляшки були листи, написані олівцем рядовими Малкольмом Невіллом, 27 років, і Вільямом Гарлі, 37 років. Їхній корабель HMAT A70 «Балларат» 12 серпня 1916 року вирушив із Аделаїди до Західного фронту у Франції, де солдати мали приєднатися до 48-го австралійського піхотного батальйону.

Малкольм Невілл загинув у бою через рік після написання листа. Вільям Гарлі, двічі поранений, пережив війну, але помер у 1934 році в Аделаїді від раку, який, за словами його родини, був спричинений впливом отруйного газу в окопах.

У своєму листі Невілл просив того, хто знайде пляшку, передати його записку матері, Робертіні Невілл, у Вілкаватт — нині фактично місто-привид. Гарлі, чия мати померла до 1916 року, написав: «Нехай той, хто знайшов, буде таким же здоровим, як і ми зараз». Невілл розповідав матері, що «дуже добре проводить час», а їжа на кораблі «поки що дуже смачна», хоча одну страву вони «закопали в морі». «Корабель хитався і хитався, але ми щасливі, як Ларрі», — додав він, використовуючи старий австралійський вислів, що означає «дуже щасливий». Гарлі згадував Велику Австралійську затоку, через яку проходив їхній маршрут.

Деб Браун вважає, що пляшка, ймовірно, весь цей час була закопана в піску на березі, а недавня ерозія дюн через сильні хвилі могла її оголити. Папір у пляшці був вологим, але почерк залишався чітким, що дозволило родині Браунів зв’язатися з родичами солдатів.

Пляшка, за словами Деб, збереглася в ідеальному стані: «На ній немає ніяких наростів. Якби вона була в морі чи під сонцем так довго, папір би розклався, і ми б не змогли прочитати текст».

Онука Вільяма Гарлі, Енн Тернер, зазначила, що її родина була «абсолютно приголомшена» знахідкою. «Це схоже на диво. Ми відчуваємо, ніби наш дідусь звернувся до нас із могили», — сказала вона. Правнук Малкольма Невілла, Гербі Невілл, назвав відкриття «неймовірним» і додав, що воно об’єднало його родину. «Схоже, він був дуже радий піти на війну. Так сумно, що він втратив життя. Якою ж він був людиною», — наголосив він.

Фото: АР

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Велика Палата розтлумачила, як застосовувати доктрину per incuriam

Велика Палата Верховного Суду вперше чітко визначила механізм кваліфікації висновків судів як per incuriam – зробленими через недогляд (з лат. «per incuriam»), який дозволяє ігнорувати помилкові прецеденти без застосування формального відступу, якщо вони ґрунтуються на скасованих нормах або очевидних юридичних помилках.

Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду