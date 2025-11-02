На побережье Австралии нашли бутылку с письмами солдат Первой мировой войны

Находка, датированная 1916 годом, раскрывает истории двух австралийских военных.

На пляже Уортон недалеко от города Эсперанс в Западной Австралии семья Браунов обнаружила бутылку с письмами, написанными двумя австралийскими солдатами во время Первой мировой войны. Находку, датированную 15 августа 1916 года, нашли 9 октября во время уборки пляжа, сообщает Associated Press.

Питер Браун вместе с дочерью Фелисити обнаружили стеклянную бутылку Schweppes во время очередной поездки на квадроциклах для очистки побережья от мусора. «Мы много убираем на наших пляжах, поэтому никогда не проходим мимо куска мусора. Так что эта маленькая бутылка лежала там и ждала, пока ее заберут», — рассказала Дэб Браун, жена Питера.

Внутри бутылки были письма, написанные карандашом рядовыми Малкольмом Невиллом, 27 лет, и Уильямом Харли, 37 лет. Их корабль HMAT A70 «Балларат» 12 августа 1916 года отправился из Аделаиды на Западный фронт во Франции, где солдаты должны были присоединиться к 48-му австралийскому пехотному батальону.

Малькольм Невилл погиб в бою через год после написания письма. Уильям Харли, дважды раненный, пережил войну, но умер в 1934 году в Аделаиде от рака, который, по словам его семьи, был вызван воздействием ядовитого газа в окопах.

В своем письме Невилл просил того, кто найдет бутылку, передать его записку матери, Робертине Невилл, в Вилкаватт — ныне фактически город-призрак. Гарли, чья мать умерла до 1916 года, написал: «Пусть тот, кто нашел, будет таким же здоровым, как и мы сейчас». Невилл рассказывал матери, что «очень хорошо проводит время», а еда на корабле «пока очень вкусная», хотя одно блюдо они «закопали в море». «Корабль качался и качался, но мы счастливы, как Ларри», — добавил он, используя старое австралийское выражение, означающее «очень счастлив». Гарли вспоминал Большой Австралийский залив, через который проходил их маршрут.

Деб Браун считает, что бутылка, вероятно, все это время была закопана в песке на берегу, а недавняя эрозия дюн из-за сильных волн могла ее обнажить. Бумага в бутылке была влажной, но почерк оставался четким, что позволило семье Браунов связаться с родственниками солдат.

Бутылка, по словам Деб, сохранилась в идеальном состоянии: «На ней нет никаких наростов. Если бы она была в море или под солнцем так долго, бумага бы разложилась, и мы бы не смогли прочитать текст».

Внучка Уильяма Харли, Энн Тернер, отметила, что ее семья была «абсолютно потрясена» находкой. «Это похоже на чудо. Мы чувствуем, будто наш дедушка обратился к нам из могилы», — сказала она. Правнук Малкольма Невилла, Херби Невилл, назвал открытие «невероятным» и добавил, что оно объединило его семью. «Похоже, он был очень рад пойти на войну. Так грустно, что он потерял жизнь. Каким же он был человеком», — подчеркнул он.

