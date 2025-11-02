Принц Ендрю отримуватиме щорічну грошову допомогу після позбавлення титулів — The Guardian

Після офіційного позбавлення титулів король Чарльз ІІІ залишить братові фінансову підтримку, щоб той міг розпочати нове життя поза королівським двором.

Колишній герцог Йоркський, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який офіційно втратив усі королівські титули, може отримати велику одноразову виплату та щорічну дотацію від короля Чарльза ІІІ. Як повідомляє The Guardian, ці кошти мають забезпечити його нове життя в статусі пересічного громадянина та запобігти надмірним витратам.

За інформацією джерел, розглядається варіант, за яким Ендрю отримає шестизначну суму для покриття витрат на переїзд із Royal Lodge у Віндзорі до приватного житла в Сандрінгемі (Норфолк). Надалі йому планують виплачувати щорічну допомогу з особистих коштів монарха — ймовірно, кількаразово більшу за його пенсію у 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Букінгемський палац підтвердив, що король розпочав формальну процедуру позбавлення Ендрю титулів, звертань і почестей. Також екс-принц отримав офіційне повідомлення про розірвання оренди Royal Lodge.

У заяві палацу йдеться: «Їхні величності хочуть чітко заявити, що їхні думки й найщиріше співчуття — з усіма жертвами та постраждалими від будь-яких форм насильства».

Прем’єр-міністр Кір Стармер повністю підтримав рішення короля. Представник Даунінг-стріт додав: «Наші серця з родиною Вірджинії Джуффре та всіма жертвами, які постраждали від злочинів Джеффрі Епштейна».

Брат покійної Джуффре, Скай Робертс, назвав заяву палацу «визнанням того, що щось таки сталося» між його сестрою та герцогом.

За даними Guardian, рішення ухвалювалося за участю уряду, який визнав право монарха діяти в межах своїх прерогатив. Таким чином Чарльз ІІІ уникнув парламентських дебатів, скориставшись королівським правом для скасування герцогства та титулів.

У найближчі дні має бути виданий королівський указ і листи-патенти, що офіційно позбавлять Ендрю права використовувати звертання принц і Його королівська високість (HRH).

Тим часом Скотланд-Ярд розглядає можливість відкриття нових кримінальних справ, пов’язаних із діяльністю колишнього принца. Одна з них стосується мемуарів Джуффре, виданих після її смерті, а інша — звинувачень, що Ендрю начебто просив охоронців «зібрати компромат» на жінку.

Попри втрату титулів, Маунтбеттен-Віндзор залишиться у Royal Lodge до Різдва, тому не братиме участі в святкових заходах родини в Сандрінгемі.

Питання про виселення Ендрю загострилося наприкінці 2024 року, коли принц і принцеса Уельські переїхали у Forest Lodge, розташований менш ніж за два кілометри. Джерела зазначають, що Вільям і Кейт не хотіли, аби його присутність поруч шкодила репутації монархії.

Також повідомляється, що покійна королева Єлизавета ІІ ще за життя висловлювала занепокоєння поведінкою сина та її впливом на роботу із жертвами сексуального насильства.

Хоч Ендрю більше не має титулів, він залишається восьмим у черзі на престол. Змінити цей порядок можна лише через ухвалення спеціального закону, чого наразі не планують.

Колишній герцог також залишається державним радником, хоча й неактивним. Тим часом його ексдружина Сара Фергюсон має намір самостійно подбати про свої фінанси, а принцеси Беатріс і Євгенія зберігають титули, як доньки сина монарха.

Як очікується, Ендрю остаточно залишить Royal Lodge у 2025 році, коли буде завершено всі юридичні формальності щодо передачі майна.

