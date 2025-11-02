Практика судов
Принц Эндрю будет получать ежегодное денежное пособие после лишения титулов — The Guardian

15:27, 2 ноября 2025
После официального лишения титулов король Чарльз III оставит брату финансовую поддержку, чтобы он мог начать новую жизнь вне королевского двора.
Принц Эндрю будет получать ежегодное денежное пособие после лишения титулов — The Guardian
Бывший герцог Йоркский, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который официально лишился всех королевских титулов, может получить крупную единовременную выплату и ежегодную дотацию от короля Чарльза III. Как сообщает The Guardian, эти средства должны обеспечить его новую жизнь в статусе обычного гражданина и предотвратить чрезмерные расходы.

По информации источников, рассматривается вариант, при котором Эндрю получит шестизначную сумму для покрытия расходов на переезд из Royal Lodge в Виндзоре в частное жилье в Сандрингеме (Норфолк). В дальнейшем ему планируют выплачивать ежегодное пособие из личных средств монарха — предположительно, в несколько раз больше его пенсии в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Букингемский дворец подтвердил, что король начал формальную процедуру лишения Эндрю титулов, обращений и почестей. Также экс-принц получил официальное уведомление о расторжении аренды Royal Lodge.

В заявлении дворца говорится: «Их величества хотят четко заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования — со всеми жертвами и пострадавшими от любых форм насилия».

Премьер-министр Кир Стармер полностью поддержал решение короля. Представитель Даунинг-стрит добавил: «Наши сердца с семьей Вирджинии Джуффре и всеми жертвами, пострадавшими от преступлений Джеффри Эпстейна».

Брат покойной Джуффре, Скай Робертс, назвал заявление дворца «признанием того, что что-то действительно произошло» между его сестрой и герцогом.

По данным Guardian, решение принималось при участии правительства, которое признало право монарха действовать в рамках своих прерогатив. Таким образом, Чарльз III избежал парламентских дебатов, воспользовавшись королевским правом для отмены герцогства и титулов.

В ближайшие дни должен быть издан королевский указ и патентные грамоты, которые официально лишат Эндрю права использовать обращения принц и Его королевское высочество (HRH).

Тем временем Скотланд-Ярд рассматривает возможность открытия новых уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего принца. Одно из них касается мемуаров Джуффре, опубликованных после ее смерти, а другое — обвинений в том, что Эндрю якобы просил охранников «собрать компромат» на женщину.

Несмотря на потерю титулов, Маунтбеттен-Виндзор останется в Royal Lodge до Рождества, поэтому не будет присутствовать на праздничных мероприятиях семьи в Сандрингеме.

Вопрос о выселении Эндрю обострился в конце 2024 года, когда принц и принцесса Уэльские переехали в Forest Lodge, расположенный менее чем в двух километрах. Источники отмечают, что Уильям и Кейт не хотели, чтобы его присутствие рядом вредило репутации монархии.

Также сообщается, что покойная королева Елизавета II еще при жизни выражала обеспокоенность поведением сына и его влиянием на ее работу с жертвами сексуального насилия.

Хотя Эндрю больше не имеет титулов, он остается восьмым в очереди на престол. Изменить этот порядок можно только через принятие специального закона, чего пока не планируется.

Бывший герцог также остается государственным советником, хотя и неактивным. Тем временем его бывшая супруга Сара Фергюсон намерена самостоятельно позаботиться о своих финансах, а принцессы Беатрис и Евгения сохраняют титулы как дочери сына монарха.

Ожидается, что Эндрю окончательно покинет Royal Lodge в 2025 году, когда будут завершены все юридические формальности по передаче имущества.

Великобритания

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
