Принц Эндрю будет получать ежегодное денежное пособие после лишения титулов — The Guardian

После официального лишения титулов король Чарльз III оставит брату финансовую поддержку, чтобы он мог начать новую жизнь вне королевского двора.

Бывший герцог Йоркский, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, который официально лишился всех королевских титулов, может получить крупную единовременную выплату и ежегодную дотацию от короля Чарльза III. Как сообщает The Guardian, эти средства должны обеспечить его новую жизнь в статусе обычного гражданина и предотвратить чрезмерные расходы.

По информации источников, рассматривается вариант, при котором Эндрю получит шестизначную сумму для покрытия расходов на переезд из Royal Lodge в Виндзоре в частное жилье в Сандрингеме (Норфолк). В дальнейшем ему планируют выплачивать ежегодное пособие из личных средств монарха — предположительно, в несколько раз больше его пенсии в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Букингемский дворец подтвердил, что король начал формальную процедуру лишения Эндрю титулов, обращений и почестей. Также экс-принц получил официальное уведомление о расторжении аренды Royal Lodge.

В заявлении дворца говорится: «Их величества хотят четко заявить, что их мысли и глубочайшие соболезнования — со всеми жертвами и пострадавшими от любых форм насилия».

Премьер-министр Кир Стармер полностью поддержал решение короля. Представитель Даунинг-стрит добавил: «Наши сердца с семьей Вирджинии Джуффре и всеми жертвами, пострадавшими от преступлений Джеффри Эпстейна».

Брат покойной Джуффре, Скай Робертс, назвал заявление дворца «признанием того, что что-то действительно произошло» между его сестрой и герцогом.

По данным Guardian, решение принималось при участии правительства, которое признало право монарха действовать в рамках своих прерогатив. Таким образом, Чарльз III избежал парламентских дебатов, воспользовавшись королевским правом для отмены герцогства и титулов.

В ближайшие дни должен быть издан королевский указ и патентные грамоты, которые официально лишат Эндрю права использовать обращения принц и Его королевское высочество (HRH).

Тем временем Скотланд-Ярд рассматривает возможность открытия новых уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего принца. Одно из них касается мемуаров Джуффре, опубликованных после ее смерти, а другое — обвинений в том, что Эндрю якобы просил охранников «собрать компромат» на женщину.

Несмотря на потерю титулов, Маунтбеттен-Виндзор останется в Royal Lodge до Рождества, поэтому не будет присутствовать на праздничных мероприятиях семьи в Сандрингеме.

Вопрос о выселении Эндрю обострился в конце 2024 года, когда принц и принцесса Уэльские переехали в Forest Lodge, расположенный менее чем в двух километрах. Источники отмечают, что Уильям и Кейт не хотели, чтобы его присутствие рядом вредило репутации монархии.

Также сообщается, что покойная королева Елизавета II еще при жизни выражала обеспокоенность поведением сына и его влиянием на ее работу с жертвами сексуального насилия.

Хотя Эндрю больше не имеет титулов, он остается восьмым в очереди на престол. Изменить этот порядок можно только через принятие специального закона, чего пока не планируется.

Бывший герцог также остается государственным советником, хотя и неактивным. Тем временем его бывшая супруга Сара Фергюсон намерена самостоятельно позаботиться о своих финансах, а принцессы Беатрис и Евгения сохраняют титулы как дочери сына монарха.

Ожидается, что Эндрю окончательно покинет Royal Lodge в 2025 году, когда будут завершены все юридические формальности по передаче имущества.

