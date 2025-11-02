Практика судів
У Берліні виселяють українських біженців із найбільшого центру в «Тегелі»

17:33, 2 листопада 2025
Українських біженців переводять до інших притулків.
У Берліні виселяють українських біженців із найбільшого центру в «Тегелі»
Фото: Deutsche Welle
У Берліні розпочали виселення українських біженців із найбільшого центру тимчасового проживання, розташованого на території колишнього аеропорту «Тегель». Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше центр слугував тимчасовим домом для тисяч українців, але місцева влада вирішила трансформувати територію в новий міський район. За даними чиновників, кількість новоприбулих біженців зменшилася, тому українців переводять до менших, децентралізованих притулків у різних частинах міста.

Переселення почалося наприкінці літа, і до кінця 2025 року центр у «Тегелі» планують повністю звільнити. Якщо раніше там проживало понад п’ять тисяч осіб, то зараз їхня кількість скоротилася до приблизно півтори тисячі. Біженців переводять до інших локацій, зокрема до приміщень аеропорту «Темпельгоф» та гуртожитків у різних районах Берліна.

Центр у «Тегелі» неодноразово критикували через перенаселення та складні умови проживання. Біженці мешкали в тимчасових приміщеннях і наметах, деякі — протягом кількох років. «Децентралізоване розміщення дозволить рівномірно розподілити навантаження між районами та сприятиме кращій інтеграції», — зазначила сенаторка з питань праці та інтеграції Канзель Кіцільтепе.

Підготовчі роботи для перетворення території «Тегеля» на житловий район уже розпочалися. Активне будівництво заплановане на 2026 рік.

Німеччина біженець

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
