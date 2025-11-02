В Берлине выселяют украинских беженцев из крупнейшего центра в «Тегеле»

Украинских беженцев переводят в другие приюты.

Фото: Deutsche Welle

В Берлине начали выселение украинских беженцев из крупнейшего центра временного проживания, расположенного на территории бывшего аэропорта «Тегель». Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее центр служил временным домом для тысяч украинцев, но местные власти решили трансформировать территорию в новый городской район. По данным чиновников, количество вновь прибывших беженцев уменьшилось, поэтому украинцев переводят в меньшие, децентрализованные приюты в разных частях города.

Переселение началось в конце лета, и до конца 2025 года центр в «Тегеле» планируют полностью освободить. Если раньше там проживало более пяти тысяч человек, то сейчас их количество сократилось до примерно полутора тысяч. Беженцев переводят в другие локации, в частности в помещения аэропорта «Темпельгоф» и общежития в разных районах Берлина.

Центр в «Тегеле» неоднократно критиковали за перенаселенность и сложные условия проживания. Беженцы жили во временных помещениях и палатках, некоторые — в течение нескольких лет. «Децентрализованное размещение позволит равномерно распределить нагрузку между районами и будет способствовать лучшей интеграции», — отметила сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе.

Подготовительные работы по преобразованию территории «Тегеля» в жилой район уже начались. Активное строительство запланировано на 2026 год.

