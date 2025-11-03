ШІ може суттєво знизити вартість юридичних послуг, — професор з Вашингтонського університету

Професор Олівер Робертс вважає, що ШІ може суттєво знизити вартість юридичних послуг, адже він пришвидшує опрацювання документів і підвищує ефективність роботи.

Професор Вашингтонського університету Олівер Робертс вважає, що у майбутньому юристів повністю замінить штучний інтелект (ШІ), однак уже сьогодні необхідно навчати правників правильно працювати з новими технологіями, щоб уникнути помилок та етичних порушень, пише Spectrumlocalnews.com

«Майже кожне опитування, яке я бачив, показує, що більшість юристів уже використовують ШІ», — зазначив Робертс, який також викладає ще в 11 університетах. — «Юристи застосовують його для перевірки документів, складання контрактів, підготовки процесуальних документів і навіть судді починають використовувати його для тлумачення правових норм».

Втім, за словами професора, масове використання ШІ вже призвело до низки проблем.

«Багато юристів припускаються етичних помилок, подаючи в суд документи, створені штучним інтелектом, без належної перевірки. Ми вже зафіксували понад 300 випадків, коли до суду подавали так звані «галюциновані» посилання на судові рішення», — розповів Робертс.

Термін «галюцинації ШІ» означає, що система може створювати неправдиву або спотворену інформацію, яку користувач помилково сприймає як достовірну. Юристи часто вводять великі обсяги правових текстів, щоб отримати короткі та зрозумілі результати, але не перевіряють їх точність.

«Дуже важливо, щоб студенти-правники та юристи розуміли обмеження великих мовних моделей. Вони мають знати, наскільки високий рівень “галюцинацій” і де проходить межа можливостей таких технологій, якщо хочуть використовувати їх відповідально», — наголосив професор.

За його словами, найпопулярніший ШІ-інструмент серед юристів до останнього оновлення мав показник неточних результатів у 37%.

«Юристи повинні перевіряти вихідні дані, використовувати свій професійний досвід і не перекладати цю відповідальність на машину», — підкреслив Робертс.

Попри ризики, професор вважає, що штучний інтелект може суттєво знизити вартість юридичних послуг, адже він пришвидшує опрацювання документів і підвищує ефективність роботи. Це, своєю чергою, робить правову допомогу доступнішою для громадян.

«Я переконаний, що ми стоїмо на порозі фундаментальних змін у тому, як надаються юридичні послуги. Багатьом юристам це може не сподобатися, але якщо розглядати професію як інструмент забезпечення справедливості й доступу до правосуддя, то це, можливо, навіть добре», — підсумував Робертс.

