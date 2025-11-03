Практика судов
ИИ может значительно снизить стоимость юридических услуг, — профессор из Вашингтонского университета

11:54, 3 ноября 2025
Профессор Оливер Робертс считает, что ИИ может значительно снизить стоимость юридических услуг, поскольку ускоряет обработку документов и повышает эффективность работы.
Фото: AdobeStock
Профессор Вашингтонского университета Оливер Робертс полагает, что в будущем юристов полностью заменит искусственный интеллект (ИИ), однако уже сегодня необходимо обучать юристов правильно работать с новыми технологиями, чтобы избежать ошибок и этических нарушений, сообщает Spectrumlocalnews.com.

«Почти каждый опрос, который я видел, показывает, что большинство юристов уже используют ИИ», — отметил Робертс, который также преподает еще в 11 университетах. — «Юристы применяют его для проверки документов, составления контрактов, подготовки процессуальных документов, и даже судьи начинают использовать его для толкования правовых норм».

Однако, по словам профессора, массовое использование ИИ уже привело к ряду проблем.

«Многие юристы допускают этические ошибки, подавая в суд документы, созданные искусственным интеллектом, без должной проверки. Мы уже зафиксировали более 300 случаев, когда в суд подавались так называемые “галлюцинированные” ссылки на судебные решения», — рассказал Робертс.

Термин «галлюцинации ИИ» означает, что система может создавать ложную или искаженную информацию, которую пользователь ошибочно воспринимает как достоверную. Юристы часто вводят большие объемы правовых текстов, чтобы получить короткие и понятные результаты, но не проверяют их точность.

«Очень важно, чтобы студенты-юристы и практикующие адвокаты понимали ограничения больших языковых моделей. Они должны знать, насколько высок уровень “галлюцинаций” и где проходит граница возможностей таких технологий, если хотят использовать их ответственно», — подчеркнул профессор.

По его словам, самый популярный ИИ-инструмент среди юристов до последнего обновления имел показатель неточных результатов на уровне 37%.

«Юристы должны проверять исходные данные, использовать свой профессиональный опыт и не перекладывать эту ответственность на машину», — отметил Робертс.

Несмотря на риски, профессор считает, что искусственный интеллект может существенно снизить стоимость юридических услуг, так как ускоряет обработку документов и повышает эффективность работы. Это, в свою очередь, делает правовую помощь более доступной для граждан.

«Я убежден, что мы стоим на пороге фундаментальных изменений в том, как предоставляются юридические услуги. Многим юристам это может не понравиться, но если рассматривать профессию как инструмент обеспечения справедливости и доступа к правосудию, то это, возможно, даже хорошо», — подытожил Робертс.

юрист консультация юриста юрисконсульт искусственный интеллект ИИ

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
