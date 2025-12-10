Посли ЄС погодили розширення санкцій проти «тіньового флоту» РФ

Дипломати ЄС домовилися додати до санкційних списків 9 фізичних та юридичних осіб та 43 судна «тіньового флоту».

У середу, 10 грудня, постійні представники країн-членів ЄС погодили введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків:

дев’ятьох фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності «тіньового флоту»

43 судна «тіньового флоту» (додані до чорного списку)

12 людей і дві компанії, які «дестабілізують ЄС»

За даними Йозвяка, під санкції потрапили офіцери Головного управління Генштабу Росії (ГРУ), особи, пов’язані з клубом «Валдай» та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію.

