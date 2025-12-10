  1. В мире

Послы ЕС согласовали расширение санкций против «теневого флота» РФ

14:48, 10 декабря 2025
Дипломаты ЕС договорились добавить в санкционные списки 9 физических и юридических лиц и 43 судна «теневого флота».
Фото: getty images
В среду, 10 декабря, постоянные представители стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети X.

Дипломаты блока договорились добавить в санкционные списки:

— девять физических и юридических лиц, которые способствуют деятельности «теневого флота»;

— 43 судна «теневого флота» (добавлены в черный список);

— 12 человек и две компании, которые «дестабилизируют ЕС».

По данным Йозвяка, под санкции попали офицеры Главного управления Генштаба России (ГРУ), лица, связанные с клубом «Валдай», а также граждане Соединенных Штатов, Франции и Чехии, которые, по данным блока, работают на Россию.

