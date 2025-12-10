Послы ЕС согласовали расширение санкций против «теневого флота» РФ
В среду, 10 декабря, постоянные представители стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети X.
Дипломаты блока договорились добавить в санкционные списки:
— девять физических и юридических лиц, которые способствуют деятельности «теневого флота»;
— 43 судна «теневого флота» (добавлены в черный список);
— 12 человек и две компании, которые «дестабилизируют ЕС».
По данным Йозвяка, под санкции попали офицеры Главного управления Генштаба России (ГРУ), лица, связанные с клубом «Валдай», а также граждане Соединенных Штатов, Франции и Чехии, которые, по данным блока, работают на Россию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.