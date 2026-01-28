ЄС запускає власну супутникову мережу як альтернативу Starlink — вона може працювати і в Україні

Перші елементи систем IRIS2 і GOVSATCOM уже введені в дію, Україна подала запит на доступ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейський Союз уперше ввів у дію елементи власної захищеної супутникової системи зв’язку. Це частина програми вартістю 10,6 млрд євро, яка має стати європейською альтернативою Starlink і зменшити залежність від американської підтримки. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, минулого тижня обмежену роботу розпочали окремі компоненти мереж IRIS2 та GOVSATCOM. Наразі вони призначені для урядового та військового використання.

За словами Кубілюса, Україна вже звернулася з проханням про доступ до системи, і відповідні технічні та процедурні кроки для цього готуються.

«Усі держави-члени тепер можуть отримати доступ до суверенного супутникового зв’язку — військового й урядового, захищеного та зашифрованого. Створеного в Європі, керованого в Європі та під європейським контролем», — наголосив єврокомісар.

Він додав, що експерти вважають нову систему потенційно ефективнішою за Starlink, і саме такою є амбіція ЄС.

Що відомо про IRIS2

Після повного розгортання мережа IRIS2 складатиметься з 290 супутників на різних орбітах. Очікується, що система запрацює на повну потужність до 2030 року та обслуговуватиме як державні структури, так і приватних клієнтів. Над створенням супутників працюють компанії SES SA, Eutelsat SA та Hispasat SA.

Кубілюс підкреслив, що нинішні геополітичні виклики змушують Європу прискорювати запуск таких сервісів, адже захищений супутниковий зв’язок є ключовим елементом так званих «стратегічних спроможностей» — високотехнологічних військових можливостей, у яких ЄС досі значною мірою покладався на США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.