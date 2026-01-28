  1. В мире

ЕС запускает собственную спутниковую сеть как альтернативу Starlink — она может работать и в Украине

08:36, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Первые элементы систем IRIS2 и GOVSATCOM уже введены в действие; Украина подала запрос на доступ.
ЕС запускает собственную спутниковую сеть как альтернативу Starlink — она может работать и в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз впервые ввел в действие элементы собственной защищенной спутниковой системы связи. Это часть программы стоимостью 10,6 млрд евро, которая должна стать европейской альтернативой Starlink и снизить зависимость от американской поддержки. Об этом сообщает Bloomberg.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, на прошлой неделе ограниченную работу начали отдельные компоненты сетей IRIS2 и GOVSATCOM. В настоящее время они предназначены для правительственного и военного использования.

По словам Кубилюса, Украина уже обратилась с просьбой о доступе к системе, и соответствующие технические и процедурные шаги для этого готовятся.

«Все государства-члены теперь могут получить доступ к суверенной спутниковой связи — военной и правительственной, защищенной и зашифрованной. Созданной в Европе, управляемой в Европе и находящейся под европейским контролем», — подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что эксперты считают новую систему потенциально более эффективной, чем Starlink, и именно такой является амбиция ЕС.

Что известно об IRIS2

После полного развертывания сеть IRIS2 будет состоять из 290 спутников на разных орбитах. Ожидается, что система заработает на полную мощность к 2030 году и будет обслуживать как государственные структуры, так и частных клиентов. Над созданием спутников работают компании SES SA, Eutelsat SA и Hispasat SA.

Кубилюс подчеркнул, что нынешние геополитические вызовы заставляют Европу ускорять запуск таких сервисов, поскольку защищенная спутниковая связь является ключевым элементом так называемых «стратегических возможностей» — высокотехнологичных военных способностей, в которых ЕС до сих пор в значительной степени полагался на США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Иностранцам могут запретить приобретение украинской земли во время войны и в течение 15 лет после нее

Ограничение на приобретение сельскохозяйственных земель будет действовать на весь период военного положения и 15 лет после его отмены.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

50 тысяч гривен во время лечения: в Раде предлагают расширить поддержку гражданских после плена

Освобожденные из плена гражданские смогут получать ежемесячные выплаты на время длительного стационарного лечения и восстановления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]