ЕС запускает собственную спутниковую сеть как альтернативу Starlink — она может работать и в Украине

Первые элементы систем IRIS2 и GOVSATCOM уже введены в действие; Украина подала запрос на доступ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз впервые ввел в действие элементы собственной защищенной спутниковой системы связи. Это часть программы стоимостью 10,6 млрд евро, которая должна стать европейской альтернативой Starlink и снизить зависимость от американской поддержки. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, на прошлой неделе ограниченную работу начали отдельные компоненты сетей IRIS2 и GOVSATCOM. В настоящее время они предназначены для правительственного и военного использования.

По словам Кубилюса, Украина уже обратилась с просьбой о доступе к системе, и соответствующие технические и процедурные шаги для этого готовятся.

«Все государства-члены теперь могут получить доступ к суверенной спутниковой связи — военной и правительственной, защищенной и зашифрованной. Созданной в Европе, управляемой в Европе и находящейся под европейским контролем», — подчеркнул еврокомиссар.

Он добавил, что эксперты считают новую систему потенциально более эффективной, чем Starlink, и именно такой является амбиция ЕС.

Что известно об IRIS2

После полного развертывания сеть IRIS2 будет состоять из 290 спутников на разных орбитах. Ожидается, что система заработает на полную мощность к 2030 году и будет обслуживать как государственные структуры, так и частных клиентов. Над созданием спутников работают компании SES SA, Eutelsat SA и Hispasat SA.

Кубилюс подчеркнул, что нынешние геополитические вызовы заставляют Европу ускорять запуск таких сервисов, поскольку защищенная спутниковая связь является ключевым элементом так называемых «стратегических возможностей» — высокотехнологичных военных способностей, в которых ЕС до сих пор в значительной степени полагался на США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.