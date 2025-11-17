У Раді зареєстрували законопроект щодо виключення положень, які створюють корупційні ризики у сфері науки та освіти

Законопроект спрямований на усунення застарілих норм, які не відповідають чинному законодавству, а також виключення положень, які створюють корупційні ризики та перешкоджають ефективному державному управлінню у сфері науки та освіти.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект Закону №14227 «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на усунення застарілих норм, які не відповідають чинному законодавству України, а також виключення положень, які створюють корупційні ризики та перешкоджають ефективному державному управлінню у сфері науки та освіти.

Проект Закону передбачає:

- виключення застарілого Розділу VI «Наукове і кадрове забезпечення» із ЗУ «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», що не відповідає чинному законодавству;

- забезпечення узгодження законодавства у сфері агропромислового комплексу з нормами Податкового кодексу України, Законів України «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими відповідними актами.

