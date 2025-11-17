  1. Законодавство
  2. / В Україні

У Раді зареєстрували законопроект щодо виключення положень, які створюють корупційні ризики у сфері науки та освіти

19:11, 17 листопада 2025
Законопроект спрямований на усунення застарілих норм, які не відповідають чинному законодавству, а також виключення положень, які створюють корупційні ризики та перешкоджають ефективному державному управлінню у сфері науки та освіти.
У Раді зареєстрували законопроект щодо виключення положень, які створюють корупційні ризики у сфері науки та освіти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект Закону №14227 «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на усунення застарілих норм, які не відповідають чинному законодавству України, а також виключення положень, які створюють корупційні ризики та перешкоджають ефективному державному управлінню у сфері науки та освіти.

Проект Закону передбачає:

- виключення застарілого Розділу VI «Наукове і кадрове забезпечення» із ЗУ «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», що не відповідає чинному законодавству;

- забезпечення узгодження законодавства у сфері агропромислового комплексу з нормами Податкового кодексу України, Законів України «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими відповідними актами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон законопроект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]