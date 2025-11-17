В Раде зарегистрировали законопроект относительно исключения положений, которые создают коррупционные риски в сфере науки и образования
19:11, 17 ноября 2025
Законопроект направлен на устранение устаревших норм, которые не соответствуют действующему законодательству, а также исключение положений, создающих коррупционные риски и препятствующих эффективному государственному управлению в сфере науки и образования.
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №14227 «О внесении изменений в Закон Украины «О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Законопроект направлен на устранение устаревших норм, которые не соответствуют действующему законодательству Украины, а также исключение положений, создающих коррупционные риски и препятствующих эффективному государственному управлению в сфере науки и образования.
Проект Закона предусматривает:
- исключение устаревшего Раздела VI «Научное и кадровое обеспечение» из Закона Украины «О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве», который не соответствует действующему законодательству;
- обеспечение согласования законодательства в сфере агропромышленного комплекса с нормами Налогового кодекса Украины, Законов Украины «О высшем образовании», «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании», «О научной и научно-технической деятельности» и другими соответствующими актами.
