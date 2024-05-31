31 травня: яке сьогодні свято та головні події

31 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день бортпровідника.

Фото: facts.net

У п’ятницю, 31 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

31 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день бортпровідника. Професійне свято, яке було створене, щоб вшанувати важку та віддану працю бортпровідників. Ці люди повинні мати унікальні навички, вони також несуть відповідальність за життя людей під час польоту. Бортпровідники роблять усе можливе, щоб пасажири отримали легку та приємну подорож.

Також 31 травня Всесвітній день без тютюну. Сьогодні людина з цигаркою вже нікого не здивує, але варто пам'ятати про згубний вплив тютюну на здоров'я не лише того, хто палить, але й людей, що його оточують. Щорічна важлива подія була заснована за ініціативи ВОЗ, щоб привернути увагу суспільства до небезпеки паління та тих хвороб, які воно викликає.

А ще 31 травня Всесвітній день блондинок. Світловолоса частина жінок планети святкує особливе свято. Існує кілька версій його появи. Згідно з першою, свято було створено у США 9 червня 2001 року, коли команда адвокатес-білявок вирішила показати колегам чоловікам, що вони розуміються на юриспруденції так само добре. Свято було засноване, щоб підкреслити, що колір волосся жодним чином не впливає на інтелект.

31 травня святкують День народження велосипедного спорту. Дату для свята обрали зовсім не випадково, саме в останній весняний день 1868 року провели перші велосипедні перегони. Відбулася подія в Парижі, в старовинному парку.

Також 31 травня Всесвітній день папуг. Подія була створена для підвищення обізнаності про важливість збереження цих яскравих пернатих та розповісти про варіанти їхнього захисту. Зазвичай цього дня організовують різноманітні заходи, спрямовані на збереження популяції папуг.

А ще 31 травня День веб-дизайнера. Професійне свято всіх тих, хто займається створенням дизайну сайтів. Веб-дизайнери є справжніми митцями, які створюють привабливі та зручні веб-сторінки.

Яке сьогодні за церковне свято

31 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Єрма. Апостол Єрми, відомий також як Єрм, є одним із апостолів від сімдесяти. Він згадується в посланні апостола Павла до Римлян, де Павло просить вітати Єрму та інших братів (Рим. 16:14). Єрма, можливо, був одним з видатних членів християнської громади в Римі, оскільки апостол Павло згадує його на ім'я і включає до числа братії. Церковний переказ вважає Єрма єпископом Філіппополя. Він відомий своїми подвигами і трудами у Христовому благовісті.

Календар важливих подій за 31 травня:

455 рік — імператора Петронія Максима забиває камінням до смерті розлючений натовп під час його втечі з Риму;

1223 рік — монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемагають русько-половецькі сили у битві на річці Калка;

1775 рік — у провінції Північна Кароліна (США) приймають Мекленбурзькі резолюції;

1790 рік — Сполучені Штати ухвалюють свій перший закон про авторське право;

1805 рік — французькі та іспанські війська розпочинають наступ на британців, які окупували Даймонд-Рок, на Мартиніці;

1859 рік — в Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;

1868 рік — у Парижі відбуваються перші велосипедні перегони;

1870 рік — професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt отримує патент на асфальт ("французьке асфальтне покриття");

1879 рік — у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю та демонструють перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом;

1884 рік — американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог отримує патент на кукурудзяні пластівці;

1894 рік — відкривають електричний трамвай у Львові;

1911 рік — у Белфасті, Північна Ірландія, спускають на воду "Титанік";

1911 рік — президент Мексики Порфіріо Діас втікає із країни під час Мексиканської революції;

1946 рік — у Києві створюють літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1988 рік — Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day);

1989 рік — на установчій конференції у Неаполі утворюють Міжнародну асоціацію україністів.

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