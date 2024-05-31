31 мая: какой сегодня праздник и главные события

31 мая в Украине и мире празднуют Международный день бортпроводника.

Фото: facts.net

В пятницу, 31 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

31 мая в Украине и мире празднуют Международный день бортпроводника. Профессиональный праздник, созданный, чтобы почтить тяжелый и преданный труд бортпроводников. Эти люди должны обладать уникальными навыками, они также несут ответственность за жизнь людей во время полета. Бортпроводники делают все возможное, чтобы пассажиры получили легкое и приятное путешествие.

Также 31 мая Всемирный день без табака. Сегодня человек с сигаретой уже никого не удивит, но стоит помнить о пагубном влиянии табака на здоровье не только курящего, но и окружающих его людей. Ежегодное важное событие было основано по инициативе ВОЗ, чтобы привлечь внимание общества к опасности курения и болезням, которые оно вызывает.

А еще 31 мая Всемирный день блондинок. Светловолосая часть женщин планеты отмечает особый праздник. Есть несколько версий его появления. Согласно первой, праздник был создан в США 9 июня 2001 года, когда команда адвокатес-белявок решила показать коллегам мужчинам, что они разбираются в юриспруденции так же хорошо. Праздник был основан, чтобы подчеркнуть, что цвет волос никак не влияет на интеллект.

31 мая празднуют День рождения велосипедного спорта. Дату для праздника выбрали совсем не случайно, именно в последний весенний день 1868 года провели первую велосипедную гонку. Произошло событие в Париже, в старинном парке.

Также 31 мая Всемирный день попугаев. Событие было создано для повышения осведомленности о важности сохранения этих ярких пернатых и рассказать о вариантах их защиты. Обычно в этот день организуют различные мероприятия, направленные на сохранение популяции попугаев.

А еще 31 мая День веб-дизайнера. Профессиональный праздник всех, кто занимается созданием дизайна сайтов. Веб-дизайнеры являются настоящими художниками, создающими привлекательные и удобные веб-страницы.

Какой сегодня за церковный праздник

31 мая в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Ермы. Апостол Ерма, известный также как Иерм, является одним из апостолов от семидесяти. Он упоминается в послании апостола Павла Римлянам, где Павел просит приветствовать Иерму и других братьев (Рим. 16:14). Ерма, возможно, был одним из видных членов христианской общины в Риме, поскольку апостол Павел упоминает его по имени и включает в число братии. Церковное предание считает Ерма епископом Филиппополя. Он известен своими подвигами и трудами во Христовом благовестии.

Календарь важных событий за 31 мая:

455 год — императора Петрония Максима забивает камнями до смерти разъяренная толпа во время его бегства из Рима;

1223 год — монгольские войска под командованием Субедея и Джебе побеждают русско-половецкие силы в битве на реке Калка;

1775 год — в провинции Северная Каролина (США) принимают Мекленбургские резолюции;

1790 год — Соединенные Штаты принимают свой первый закон об авторском праве;

1805 год — французские и испанские войска начинают наступление на британцев, оккупировавших Даймонд-Рок, на Мартинице;

1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;

1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт ("французское асфальтное покрытие");

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом;

1884 год — американский врач и пропагандист вегетарианства Джон Келлог получает патент на кукурузные хлопья;

1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;

1911 год — в Белфасте, Северная Ирландия, спускают на воду "Титаник";

1911 год — президент Мексики Порфирио Диас бежит из страны во время Мексиканской революции;

1946 год — в Киеве создают самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова;

1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day);

1989 год — на учредительной конференции в Неаполе образуют Международную ассоциацию украинистов.

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