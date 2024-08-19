Над Києвом зійшов Блакитний Супермісяць – що це за явище, фото

Над українськими містами зійшов гігантський Блакитний або Осетровий Супермісяць.

В нічному небі України з'явилося чергове відносно рідкісне явище – повний Блакитний Супермісяць. Спостерігати за ним можна буде у період від 19 по 21 серпня.

За даними NASA, така подія виникає нерегулярно, а точну її частоту визначити непросто через те, що терміни «Блакитний Місяць» та «Супермісяць» не є науковими.

Зазвичай Супермісяцем, як повідомляє Space.com, називають явище, коли супутник Землі розташовується в межах 90% від найближчої з можливих відстаней до планети.

Серпневий Супермісяць стане першим із чотирьох явищ, які відбудуться у 2024 році. Наступного разу він наблизиться на таку ж відстань до Землі 17 жовтня.

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