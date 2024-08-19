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Видавала себе за представника служби безпеки банку та виманювала гроші: на Закарпатті судитимуть шахрайку

22:00, 19 серпня 2024
Від шахрайства потерпіло 5 осіб, загальна сума завданих їм збитків становить 217 тисяч гривень.
Видавала себе за представника служби безпеки банку та виманювала гроші: на Закарпатті судитимуть шахрайку
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На Закарпатті до суду скеровано обвинувальний акт щодо місцевої мешканки, яка видавала себе за представника служби безпеки банку та виманювала гроші. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що жінка діяла у складі групи зловмисників, які під виглядом працівників служби безпеки банку телефонували потерпілим з різних областей України. Людей переконували, що кошти на їх рахунках можуть привласнити сторонні особи, тож їх потрібно терміново перерахувати на «безпечні» рахунки.

Обвинувачена мешканка Сваляви володіла картками, куди перераховували свої кошти потерпілі. Попередньо вона купувала ці картки та доступ до них у різних громадян, а коли на рахунки надходили кошти від жертв шахраїв – знімала готівку та розпоряджалася нею.

Встановлено, що від шахрайства протягом грудня 2023 р. - січня 2024 р. потерпіло 5 осіб. Це мешканці Києва, Хмельницького, а також Рівненської, Волинської та Львівської областей. Сума завданих їм збитків становить 217 тис. грн.

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