На Львівщині сержант через суд зобов’язав ДПСУ звільнити його зі служби через необхідність догляду за бабусею

Військовий подав рапорт на звільнення зі служби через необхідність доглядати 87-річну бабусю із першою групою інвалідності, однак йому відмовили у задоволенні рапорту.

На Львівщині сержант через суд зобов’язав Держприкордонслужбу звільнити його з військової служби через необхідність постійно доглядати за бабусею. Рішення у справі № 380/7045/24 ухвалив Львівський окружний адміністративний суд.

Як зазначається у матеріалах справи, до суду звернувся сержант, який із березня 2022 року проходить військову службу під час мобілізації у прикордонному загоні ДПСУ.

Він у лютому 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби через необхідність доглядати 87-річну бабусю із першою групою інвалідності. Однак йому відмовили у задоволенні рапорту.

Офіційною причиною є те, що сержант не надав довідку про склад сім’ї, яка б підтвердила, що у бабусі немає інших родичів, які могли б за нею доглядати. У разі надання такого документа рапорт обіцяли розглянути повторно. Не погоджуючись із відмовою, військовий звернувся до суду.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін. На думку суду, представник ДПСУ, стверджуючи, що надані позивачем документи не підтверджують відсутності інших осіб, які можуть доглядати за бабусею, підміняє одну підставу звільнення, передбачену пп. г п.2 ч.4 ст.26 Закону №2232-XII (постійний догляд за особою з інвалідністю I групи), іншою – постійний догляд за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Суддя вважає, що подані військовим документи підтверджують його право на звільнення з військової служби для догляду за бабусею із першою групою інвалідності. На думку судді, у позивача немає потреби доводити відсутність інших людей, які б могли здійснювати такий догляд.

Позов сержанта повністю задовольнив суд, визнавши бездіяльність ДПСУ протиправною та зобов’язавши звільнити позивача з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.

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