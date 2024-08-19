Законопроєкт про підвищення податків переписують – у ЗМІ дізналися основні зміни

За інформацією ЗМІ, влада відтермінувала підвищення податків та планує збільшити ПДВ.

Урядовий законопроєкт з підвищення податків, який є головним предметом дискусій останніх тижнів між Урядом, депутатами та бізнесом, найімовірніше, винесуть на розгляд Верховної Ради на початку вересня. Як пише Forbes з посиланням на співрозмовників у парламенті та Міністерстві фінансів, у нього досі вносять зміни.

Як зазначають у ЗМІ, дискусія про зміни почалася після зустрічі Ради підприємців з Премʼєром, міністром фінансів та головою податкового комітету 31 липня. На ній представники бізнесу запропонували не підвищувати податки, а спершу детінізувати економіку.

Основних змін може бути декілька:

податок на оборот для юридичних осіб за ставкою 1%, ймовірно, замінять на підвищення ПДВ. Обговорюється підвищення на три-чотири відсоткових пункти – до 23-24%;

авансовий платіж для АЗС у розмірі 4000 грн за кубометр потужності зберігання пального замінять на фіксований платіж за кожен об’єкт. Робочий варіант – мінімальний платіж 60 000 грн з однієї АЗС на місяць.

Плани зі збільшення військового збору для фізичних осіб та ФОПів залишаються в силі. Для фізосіб ставка збільшиться з 1,5% до 5%, для ФОПів: третя група – 1% від доходу, решта груп – 5% у розрахунку з двох мінімальних зарплат на місяць (за поточного рівня мінімалки платити доведеться 800 грн на місяць).

Податок на посилки вартістю до 150 євро теж залишається на порядку денному.

Також велика ймовірність, що в законопроєкті залишиться норма про військовий збір у 5% на вартість усіх послуг мобільних операторів.

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