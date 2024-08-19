Цього тижня відключення світла будуть до 4 годин, — у Центрі Разумкова пояснили ситуацію з електроенергією

Директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко повідомив, що на даний момент на ремонті знаходяться 2 атомні блоки з 9.

Як відомо, в Україні з 19 серпня повернулися відключення світла. Сьогодні з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. Причина - зростання споживання через спеку.

Директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко зазначив, що цього тижня відключення світла будуть до 4 годин, а з наступної ситуація покращиться і буде стабільна до опалювального сезону.

За словами Омельченка, на даний момент на ремонті знаходяться 2 атомні блоки з 9. Крім того, відновлюється теплова генерація та ремонтується гедрогенерація.

Він пояснив, що через спеку з’явилася потреба у 1 гігаваті генерації.

"Резервів немає, навіть не можемо компенсувати за рахунок імпорту, тому доведеться відключати", - сказав Омельченко в ефірі Новини.LIVE, але заспокоїв, що обмеження не будуть такими, як були у липні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.