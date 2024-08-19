Графіки відключень світла посунули на 30 хвилин вперед, — ДТЕК

Дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00).

Як писала «Судово-юридична газета», в Укренерго повідомили про обмеження споживання електроенергії для споживачів у понеділок, 19 серпня. Графік мав діяти з 17:00 до 21:00.

Буде задіяна одна черга відключень.

У понеділок стало відомо, що графіки відключень світла посунули на 30 хвилин вперед.

Як повідомили у ДТЕК за інформацією від Укренерго, дія графіків відключень почнеться з 17:30 (замість 17:00) і триватиме до 21:30 (замість 21:00).

Серед причини застосування обмежень називають зростання споживання через спеку.

«Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.

На відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр «Укренерго» фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби. Детальніше про ситуацію в енергосистемі у наступні кілька днів» – заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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