ППО, дрони і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

18:06, 19 серпня 2024
Україна отримає ще одну систему ППО Iris-T.
Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив уряд ФРН.
Також новий пакет допомоги включає:
- 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
- 10 надводних безпілотників;
- 16 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;
- матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- шість високомобільних саперних екскаваторів;
- броньовану ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 тисяч аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;
- 50 гвинтівок CR 308.
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