ППО, дрони і боєприпаси: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримає ще одну систему ППО Iris-T.

Уряд Німеччини передає Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшла, зокрема, система протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив уряд ФРН.

Також новий пакет допомоги включає:

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

10 надводних безпілотників;

16 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

шість високомобільних саперних екскаваторів;

броньовану ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

55 тисяч аптечок;

700 штурмових гвинтівок MK 556;

10 високоточних гвинтівок HLR 338 з патронами;

50 гвинтівок CR 308.

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