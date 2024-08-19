ПВО, дроны и боеприпасы: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

18:06, 19 августа 2024
Украина получит еще одну систему ПВО Iris-T.
Правительство Германии передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщило правительство ФРГ.
Также новый пакет помощи включает:
- 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
- 10 надводных беспилотников;
- 16 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- шесть высокомобильных саперных экскаваторов;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 55 тысяч аптечек;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
- 50 винтовок CR308.
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