ПВО, дроны и боеприпасы: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Украина получит еще одну систему ПВО Iris-T.

Правительство Германии передает Украине новый пакет военной помощи, в который вошла система противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщило правительство ФРГ.

Также новый пакет помощи включает:

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 надводных беспилотников;

16 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

шесть высокомобильных саперных экскаваторов;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

55 тысяч аптечек;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR308.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.