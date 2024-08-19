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Графики отключений света продвинулись на 30 минут вперед, — ДТЭК

15:24, 19 августа 2024
Действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21:00).
Графики отключений света продвинулись на 30 минут вперед, — ДТЭК
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Укрэнерго сообщили об ограничении потребления электроэнергии для потребителей в понедельник, 19 августа. График должен был действовать с 17:00 до 21:00.

Будет задействована одна очередь отключений.

В понедельник стало известно, что графики отключений света продвинулись на 30 минут вперед.

Как сообщили в ДТЭК по информации от Укрэнерго, действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21:00).

Среди причин применения ограничений называют рост потребления из-за жары.

«Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.

В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток. Детальнее о ситуации в энергосистеме в следующие несколько дней» – заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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