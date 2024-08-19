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На этой неделе отключения света будут до 4 часов, - в Центре Разумкова объяснили ситуацию с электроэнергией

15:31, 19 августа 2024
Директора энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко сообщил, что на данный момент на ремонте находятся 2 атомных блока из 9.
На этой неделе отключения света будут до 4 часов, - в Центре Разумкова объяснили ситуацию с электроэнергией
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Как известно, в Украину с 19 августа вернулись отключения света. Сегодня с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. Причина – рост потребления из-за жары.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил, что на этой неделе отключения света будут до 4 часов, а со следующей ситуация улучшится и будет стабильна до отопительного сезона.

По словам Омельченко, на данный момент на ремонте находятся 2 атомных блока из 9. Кроме того, восстанавливается тепловая генерация и ремонтируется гедрогенерация.

Он объяснил, что из-за жары появилась потребность в 1 гигаватте генерации.

"Резервов нет, даже не можем компенсировать за счет импорта, поэтому придется отключать", - сказал Омельченко в эфире Новости.LIVE, но успокоил, что ограничения не будут такими, как были в июле.

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