Законопроект о повышении налогов переписывают – в СМИ узнали основные изменения

По информации СМИ, власти отсрочили повышение налогов и планируют увеличить НДС.

Правительственный законопроект по повышению налогов, который является главным предметом дискуссий последних недель между Правительством, депутатами и бизнесом, вероятнее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября. Как пишет Forbes со ссылкой на собеседников в парламенте и Министерстве финансов, в него до сих пор вносятся изменения.

Как отмечают в СМИ, дискуссия об изменениях началась после встречи Совета предпринимателей с Премьером, министром финансов и главой налогового комитета 31 июля. На нем представители бизнеса предложили не повышать налоги, а сначала детинизировать экономику.

Основных изменений может быть несколько:

налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, вероятно, будет заменен повышением НДС. Обсуждается повышение на три-четыре процентных пункта – до 23-24%;

авансовый платеж для АЗС в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего заменят фиксированным платежом за каждый объект. Рабочий вариант – минимальный платеж 60 000 грн. с одной АЗС в месяц.

Планы по увеличению военного сбора для физических лиц и ФЛП остаются в силе. Для физлиц ставка увеличится с 1,5% до 5%, для ФЛП: третья группа – 1% от дохода, остальная группа – 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц (при текущем уровне минималки платить придется 800 грн в месяц).

Налог на посылки стоимостью до 150 евро тоже остается в повестке дня.

Также велика вероятность, что в законопроекте останется норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.

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