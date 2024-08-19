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На Львовщине сержант через суд обязал ГПСУ уволить его со службы из-за необходимости ухода за бабушкой

21:42, 19 августа 2024
Военный подал рапорт на увольнение со службы из-за необходимости ухаживать за 87-летней бабушкой с первой группой инвалидности, однако ему отказали в удовлетворении рапорта.
На Львовщине сержант через суд обязал ГПСУ уволить его со службы из-за необходимости ухода за бабушкой
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На Львовщине сержант через суд обязал Госпогранслужбу уволить его с военной службы из-за необходимости постоянно ухаживать за бабушкой. Решение по делу №380/7045/24 принял Львовский окружной административный суд.

Как отмечается в материалах дела, в суд обратился сержант, который с марта 2022 года проходит военную службу во время мобилизации в пограничном отряде ГПСУ.

Он в феврале 2024 года подал рапорт на увольнение со службы из-за необходимости ухаживать за 87-летней бабушкой с первой группой инвалидности. Однако ему отказали в удовлетворении рапорта.

Официальной причиной является то, что сержант не предоставил справку о составе семьи, которая бы подтвердила, что у бабушки нет других родственников, которые могли бы за ней ухаживать. В случае предоставления такого документа, рапорт обещали рассмотреть повторно. Не соглашаясь с отказом, военный обратился в суд.

Суд изучил все материалы и аргументы сторон. По мнению суда, представитель ГНСУ, утверждая, что предоставленные истцом документы не подтверждают отсутствие других лиц, которые могут ухаживать за бабушкой, подменяет одно основание увольнения, предусмотренное пп. г п.2 ч.4 ст.26 Закона №2232-XII (постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы), другим – постоянный уход за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению МСЭК требует постоянного ухода в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Судья считает, что представленные военным документы подтверждают его право на увольнение с военной службы по уходу за бабушкой с первой группой инвалидности. По мнению судьи, у истца нет необходимости доказывать отсутствие других людей, которые могли бы осуществлять такой уход.

Иск сержанта полностью удовлетворил суд, признав бездействие ГПСУ противоправным и обязав уволить истца с военной службы. Решение еще можно обжаловать.

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