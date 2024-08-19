Выдавала себя за представителя службы безопасности банка и выманивала деньги: на Закарпатье будут судить мошенницу

От мошенничества пострадало 5 человек, общая сумма нанесенного им ущерба составляет 217 тысяч гривен.

На Закарпатье в суд направлен обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая выдавала себя за представителя службы безопасности банка и выманивала деньги. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что женщина действовала в составе группы злоумышленников, которые под видом работников службы безопасности банка звонили по телефону пострадавшим из разных областей Украины. Людей убеждали, что средства на их счетах могут присвоить посторонние лица, поэтому их нужно срочно перечислить на «безопасные» счета.

Обвиняемая жительница Свалявы владела карточками, куда перечисляли свои средства потерпевшие. Предварительно она покупала эти карты и доступ к ним у разных граждан, а когда на счета поступали средства от жертв мошенников – снимала наличные и распоряжалась ею.

Установлено, что от мошенничества в течение декабря 2023 г. – января 2024 г. пострадало 5 человек. Это жители Киева, Хмельницкого, Ровенской, Волынской и Львовской областей. Сумма нанесенного им ущерба составляет 217 тыс. грн.

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