Над Киевом взошла Голубая Суперлуна – что это за явление, фото

Над украинскими городами взошла гигантская Голубая или Осетровая Суперлуна.

В ночном небе Украины появилось очередное относительно редкое явление – полная Голубая Суперлуна. Наблюдать за ней можно будет в период с 19 по 21 августа.

По данным NASA, такое событие возникает нерегулярно, а точную его частоту определить непросто из-за того, что термины «Голубая Луна» и «Суперлуна» не являются научными.

Обычно Суперлуной, как сообщает Space.com, называют явление, когда спутник Земли располагается в пределах 90% от ближайшего из возможных расстояний до планеты.

Августовская Суперлуна станет первой из четырех явлений, которые произойдут в 2024 году. В следующий раз она приблизится на такое же расстояние к Земле 17 октября.

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