Львовскую фирму, которая занимается продажей продуктов, разоблачили на неуплате более 4 миллионов гривен налогов

На этапе проведения досудебного расследования он признал свою вину.

Бюро экономической безопасности на Львовщине обеспечило возмещение 4,2 млн грн нанесенного государству ущерба. Об этом сообщает БЭБ.

Указывается, что 4,2 млн. грн. налогов, которые не уплатила компания, занимающаяся продажей продуктов питания. Предприятие зарегистрировано и состоит на налоговом учете в Главном управлении Государственной налоговой службы во Львовской области.

Следствием установлено, что бухгалтер компании отразил в финансовой и налоговой отчетности общества более 23 млн. грн. не возвращенной в сроки возвратной финансовой помощи. Ее невключение в «Другие доходы» позволило снизить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на 4,2 млн грн.

На этапе проведения досудебного расследования он признал свою вину. Ущерб нанесенный государству возмещен в полном объеме. Лицу сообщено о подозрении ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

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